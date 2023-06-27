Sakaryaspor, Muhammed Akarslan'ı transfer etti
Spor Toto 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, Iğdır FK forması giyen orta saha oyuncusu Muhammed Akarslan'ı transfer etti.
Spor Toto 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, Iğdır FK forması giyen orta saha oyuncusu Muhammed Akarslan’ı transfer etti.
Sakaryaspor’da yeni sezon transfer hareketliliği sürüyor. Bu çerçevede yeşil-siyahlılar son olarak Iğdır FK forması giyen orta saha oyuncusu Muhammed Akarslan ile sözleşme imzaladı. Sakaryaspor’un sosyal medya hesabından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, “Geçtiğimiz sezon Iğdır FK forması giyen futbolcu Muhammed Akarslan ile sözleşme imzaladık. Hoş geldin Muhammed!” denildi.