Sakaryaspor, Nsana Simon'u kadrosuna kattı
Sakaryaspor, geçtiğimiz sezon Slovenya 1. Lig takımlarından NK Bravo'da forma giyen Nsana Simon'u kadrosuna kattı.
Sakaryaspor, geçtiğimiz sezon Slovenya 1. Lig takımlarından NK Bravo’da forma giyen Nsana Simon’u kadrosuna kattı.
Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor, Sloven temsilcisi NK Bravo’dan Nsana Simon ile sözleşme imzaladığını duyurdu. Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz sezon Slovenya 1. Lig takımlarından NK Bravo forması giyen orta saha oyuncusu Nsana Simon ile sözleşme imzaladık. Hoş geldin Simon!” denildi.