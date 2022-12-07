Sakaryaspor, Pendikspor mesaisinde

Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında Pendikspor’a konuk olacak Sakaryaspor, müsabakanın hazırlıklarını sürüdürüyor.

Son olarak evinde karşılaştığı BB Erzurumspor’u 2-0 mağlup eden yeşil-siyahlılar, ligin 17. haftasında Pendikspor’a konuk olacak. Bu çerçevede müsabakadan galibiyet almak için çalışmalara başlayan Sakaryaspor, antrenmanlarına devam ediyor. Müsabaka öncesinde hazırlıklarını Rüstemler Tesisleri’nde, Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde sürdüren Sakaryasporlu oyuncular, antrenmana düz koşu ile başladı. Daha sonrasında istasyon çalışması ve top kapma çalışmasının ardından taktik çalışmalara devam etti.

Pendikspor-Sakaryaspor mücadelesi, 12 Aralık Pazartesi günü saat 20.00’da Pendik Stadyumu’nda oynanacak. Yeşil-siyahlılar bu müsabakadan 3 puan alarak evine dönmeyi hedefliyor.