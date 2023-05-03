Sakaryaspor, Pendikspor mesaisine başladı

Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında sahasında konuk edeceği Pendikspor karşılaşmasın ilk antrenmanına başladı.

Sakaryaspor, Pendikspor mesaisine başladı
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sina pırlanta
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Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig’in 36. haftasında sahasında konuk edeceği Pendikspor karşılaşmasın ilk antrenmanına başladı.

Teknik Direktör Taner Taşkın gözetiminde Rüstemler Tesisleri’nde düz koşu ile başlayan antrenman dinamik ısınma ve taktik çalışmalarla devam etti.

Sakaryaspor - Pendikspor mücadelesi, 7 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da Yeni Atatürk Stadyumu’nda oynanacak.