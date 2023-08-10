Sakaryaspor, Rashad Muhammed'i kadrosuna kattı

Sakaryaspor, geçtiğimiz sezon Ankara Keçiörengücü forması giyen kanat oyuncusu Rashad Muhammed ile sözleşme imzaladı.

Sakaryaspor, Rashad Muhammed'i kadrosuna kattı
Editör
EditörEditör
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Sakaryaspor, geçtiğimiz sezon Ankara Keçiörengücü forması giyen kanat oyuncusu Rashad Muhammed ile sözleşme imzaladı.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor, geçtiğimiz sezon Ankara Keçiörengücü forması giyen kanat oyuncusu Rashad Muhammed’i kadrosuna kattığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Ankara Keçiörengücü forması giyen kanat oyuncusu Rashad Muhammed ile sözleşme imzaladık" ifadelerine yer verildi.