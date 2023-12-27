Sakaryaspor, şampiyonluk hedefine emin adımlarla ilerliyor

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Sakaryaspor, Tuncay Şanlı yönetiminde Kocaelispor ile oynadığı Marmara derbisi dahil olmak üzere son 11 maçını kaybetmiyor. Ezeli rakibi karşısında da galibiyet alan yeşil-siyahlılar, şampiyonluk hedefine emin adımlarla ilerliyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, bu sezon Teknik Direktör Tuncay Şanlı idaresinde Kocaelispor ile oynadığı Marmara derbisi dahil son 11 maçını kaybetmedi. Yeşil-siyahlılar, oynadığı 17 müsabakada 9 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 5 beraberlik alarak, 32 puanla 4. sırada bulunuyor. Sakarya temsilcisinin gol yükünü ise 8 golle sol kanat oyuncusu Yonathan Alexander Del Valle çekiyor. Bu futbolcuyu 6 golle Kabongo Kasongo takip ediyor.