Sakaryaspor, Şanlıurfaspor mesaisine başladı
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında 2 Nisan Salı günü deplasmanda oynayacağı Şanlıurfaspor müsabakasının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig’in 28. haftasında 2 Nisan Salı günü deplasmanda oynayacağı Şanlıurfaspor müsabakasının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Rüstemler Tesisleri’nde, Teknik Direktör Tuncay Şanlı yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma ile başladı. İdman, istasyon çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik ve şut çalışmalarıyla sona erdi.