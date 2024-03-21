Sakaryaspor, Şanlıurfaspor mesaisine başladı

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında 2 Nisan Salı günü deplasmanda oynayacağı Şanlıurfaspor müsabakasının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Sakaryaspor, Şanlıurfaspor mesaisine başladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig’in 28. haftasında 2 Nisan Salı günü deplasmanda oynayacağı Şanlıurfaspor müsabakasının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Rüstemler Tesisleri’nde, Teknik Direktör Tuncay Şanlı yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma ile başladı. İdman, istasyon çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik ve şut çalışmalarıyla sona erdi.

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