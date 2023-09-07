Sakaryaspor, Sinan Kurt ile sözleşme imzaladı

Sakaryaspor, geçtiğimiz sezon Eyüpspor fotması giyen orta saha oyuncusu Sinan Kurt ile sözleşme imzaladı.

Sakaryaspor, Sinan Kurt ile sözleşme imzaladı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Sakaryaspor, geçtiğimiz sezon Eyüpspor fotması giyen orta saha oyuncusu Sinan Kurt ile sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor, geçtiğimiz sezon Eyüpspor forması giyen orta saha oyuncusu Sinan Kurt’u kadrosuna kattığını duyurdu. Kulübün sosyal medyasında yapılan paylaşımda, “Geçtiğimiz sezon Eyüpspor forması giyen orta saha oyuncusu Sinan Kurt ile sözleşme imzaladık. Hoş geldin Sinan” ifadeleri yer aldı.

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