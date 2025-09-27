Sakaryaspor, Sivasspor mesaisinde

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Sivasspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sakaryaspor, Sivasspor mesaisinde
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig’in 8. haftasında Sivasspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Rüstemler Tesisleri’nde Teknik Direktör Serhat Sütlü yönetiminde gerçekleşen idman, düz koşu ile başladı. Isınma hareketleri, dinamik ısınma ve dar alanda pasla devam eden antrenman taktik çalışmayla sona erdi. Yeşil-siyahlı ekipte kadro dışı bırakılan Caner Erkin ve Burak Altıparmak antrenmanda yer almazken, sakatlığı süren Lukasz Zwolinski de çalışmalara katılamadı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Yeşil-siyahlılar, 29 Eylül Pazartesi günü saat 20.00’da Sivasspor’u ağırlayacak.