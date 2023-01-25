Sakaryaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın: 'Ben buraya eksiklikleri tamamlamaya geldim'

Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında konuk olacağı Tuzlaspor karşılaşmasının çalışmalarına yeni teknik direktörü Taner Taşkın yönetiminde devam etti. Takımla ikinci antrenmanına çıkan teknik adam Taşkın, “Eksiklerimiz var mı? Mutlaka var ve ben buraya eksiklikleri tamamlamaya geldim. Bundan önceki yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır“ dedi.

Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında Tuzlaspor’a konuk olacak. Bu çerçevede yeşil-siyahlılar, müsabakanın çalışmalarına Rüstemler Tesisleri’nde devam etti. Takımın başına gelen Teknik Direktör Taner Taşkın gözetiminde gerçekleşen antrenman ilk olarak düz koşu ile başladı. İdman, istasyon çalışması ve taktik çalışmalarla devam etti. Dün takımla ilk antrenmanına çıkan yeni teknik adam Taşkın, eksiklikleri tamamlamak için takıma geldiğini belirterek kadroya yeni transferler olabileceğini aktardı.

“Bu zamana kadar hep doğru işler yaptık”

Takımla ikinci antrenmanına çıkan Sakaryaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, “İlk antrenman benim adıma gayet iyi geçti, oyuncular güzel reaksiyon verdiler. Güçlü bir camiaya geldim ve bunun farkındayım. Omurgası olan bir camiaya geldim, taraftarı güçlü bir camiaya geldim. Taraftarın, camianın bizden beklentisinin ne olduğunu biliyorum. Takıma da lige de çok hakimim bununla ilgili bir sıkıntı yok. Tabi oyunculardan neler alabileceğimi sezon içerisinde göreceğim. İnşallah doğru reaksiyonlar vereceğiz. Oyun formatında biraz değişiklik yapacağız. Öncesinde iki tane kıymetli hocamız vardı onlara da teşekkür ederim aslında iyi bir takım bıraktılar, haklarını vermek lazım. 31 puan güzel bir nokta, biz de onların yapmış oldukları emeklerin üstüne doğru işler yaparak ilerlemeyi planlıyoruz. İlk önce hedefimiz; Play-Off’un içerisine sağlam bir şekilde girebilmek. Eksiklerimiz var mı? Mutlaka var ve ben buraya eksiklikleri tamamlamaya geldim. Ama ne kadar becerebileceğiz ekibimle beraber bunu hep birlikte göreceğiz. Önceki takımlarda bu zamana kadar hep doğru işler yaptık. Burada da o doğru işleri devam ettirmeye geldik. Takıma küçük makyaj yapacağız hem oyun olarak aramıza katılacak 2 veya 3 tane daha nokta transfer olabilir. Takımla çok fazla oynamadan, inşallah doğru işler yapacağız diye umut ediyorum. Camia bize güvensin, bize inansın. Bundan önceki yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır” dedi.