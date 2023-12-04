Sakaryaspor, Türkiye Kupası hazırlıklarına devam ediyor

Sakaryaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda oynayacağı Ankaraspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Sakaryaspor, Türkiye Kupası hazırlıklarına devam ediyor
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Sakaryaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda oynayacağı Ankaraspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Rüstemler Tesisleri’nde, Teknik Direktör Tuncay Şanlı gözetiminde başlayan antrenmana yeşil-siyahlılar, yağmur altında devam etti. İdmanda oyuncular, pas çalışması, dinamik ısınma, 5’e 2 ve dar alanda oyun çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Sakaryaspor - Ankaraspor mücadelesi çarşamba günü saat 14.00’te Sakarya Yeni Atatürk Stadyumu’nda oynanacak.