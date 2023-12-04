Sakaryaspor, Türkiye Kupası hazırlıklarına devam ediyor
Sakaryaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda oynayacağı Ankaraspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Sakaryaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda oynayacağı Ankaraspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Rüstemler Tesisleri’nde, Teknik Direktör Tuncay Şanlı gözetiminde başlayan antrenmana yeşil-siyahlılar, yağmur altında devam etti. İdmanda oyuncular, pas çalışması, dinamik ısınma, 5’e 2 ve dar alanda oyun çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.
Sakaryaspor - Ankaraspor mücadelesi çarşamba günü saat 14.00’te Sakarya Yeni Atatürk Stadyumu’nda oynanacak.