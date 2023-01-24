Sakaryaspor, Tuzlaspor mesaisine yeni teknik direktörüyle devam etti

Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında konuk olacağı Tuzlaspor karşılaşmasının çalışmalarına yeni teknik direktörü Taner Taşkın yönetiminde devam etti.

Sakaryaspor, Tuzlaspor mesaisine yeni teknik direktörüyle devam etti
Editör
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Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında konuk olacağı Tuzlaspor karşılaşmasının çalışmalarına yeni teknik direktörü Taner Taşkın yönetiminde devam etti.

Rüstemler Tesisleri’ndeki antrenman düz koşu ile başladı. İdman, istasyon çalışması ve taktik çalışmalarla devam etti.

Tuzlaspor - Sakaryaspor mücadelesi, 28 Ocak Cumartesi günü saat 13.30’da Sancaktepe 15 temmuz Stadyumu’nda oynanacak. Yeşil-siyahlılar bu müsabakadan 3 puan almayı hedefliyor.