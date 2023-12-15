Sakaryaspor, Tuzlaspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürdü

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında konuk olacağı Tuzlaspor müsabakasının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Sakaryaspor, Tuzlaspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürdü
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig’in 16. haftasında konuk olacağı Tuzlaspor müsabakasının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Rüstemler Tesisleri’nde Teknik Direktör Tuncay Şanlı yönetimindeki antrenman dinamik ısınma ile başladı ve istasyon çalışması ile devam etti. Antrenman taktik ve şut çalışmalarıyla sona erdi.

Yeşil-siyahlılar, 19 Aralık Salı günü saat 14.00’de deplasmanda Tuzlaspor ile karşılaşacak. Sakarya ekibi, bu karşılaşmadan 3 puan almayı hedefliyor.