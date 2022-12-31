Sakaryaspor'u şampiyonluğa taşıyan oyuncu bu sene takımdan gönderildi

Spor Toto 1. Lig’de 18. hafta maçlarının ardından verilen devre arasında Sakaryaspor, 4 oyuncusu ile yollarını ayırdı. Geçen sezon takımın gol yükünü sırtlayan isimlerden biri olan Ozan Sol ile de yollar ayrıldı.

Spor Toto 1. Lig’de 18. hafta maçlarının ardından verilen devre arasında Sakaryaspor, yaptığı transferlerin birçoğundan fayda alamayınca, rotasını devre arası transferlerine çevirdi. Bu çerçevede transfer sürecini hızlandıran yeşil-siyahlı takım, son olarak Çorum FK forması giyen Mehmet Akyüz ile anlaşma sağlayarak kadrosuna dahil etti. Transfer süreci devam ederken takımdan ayrılanlar konusunda değişimler yaşandı. İkinci devre hazırlıklarını sürdüren Sakaryaspor’da Emirhan Aydoğan, Yasin Pehlivan, Berat Pınar ve geçen sezon 13 gollük katkı sağlayan Ozan Sol ile yolların ayrıldığı öğrenildi. Konuya ilişkin Sakarya’nın yerel bir televizyon kanalına konuk olan Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç, Çorum FK forması giyen Mehmet Akyüz ile anlaşmaya vardıklarını ve 54 numaralı formayı giyeceğini söyledi. Genç, Ozan Sol’un takıma faydalı olamayacağını düşündükleri için takımdan gönderildiğini aktararak aynı zamanda Emirhan Aydoğan, Yasin Pehlivan ve Berat Pınar ile de yollarını ayırdıklarını söyleyerek yeni transfer için çalışmaların sürdüğünü aktardı.