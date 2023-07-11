Sakaryaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Sakaryaspor, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor.
Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Sakaryaspor, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor.
Sakaryaspor, 2023-2024 sezonun hazırlıklarını sürdürüyor. Rüstemler Tesisleri’nde Teknik Direktör Taner Taşkın yönetiminde sahaya çıkan takım, ısınma hareketleriyle başladığı antrenmanı, taktik çalışmaları ile devam ettirdi. Yeşil-siyahlılar ilk etap çalışmalarına 12 Temmuz’a kadar Sakarya’da daha sonrasında ise Bolu’da devam edecek.