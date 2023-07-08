Sakaryaspor, yeni sezon hazırlıklarını sağanak yağış altında sürdürdü

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Sakaryaspor, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını sağanak yağış altında sürdürdü. Antrenmanda, Sakaryaspor'un renklerine bağlanan 6 yeni transfer de yer aldı.

Sakaryaspor, yeni sezon hazırlıklarını sağanak yağış altında sürdürdü
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Sakaryaspor, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını sağanak yağış altında sürdürdü. Antrenmanda, Sakaryaspor’un renklerine bağlanan 6 yeni transfer de yer aldı.

Sakaryaspor 2023-2024 sezonun hazırlıklarını sürdürüyor. Rüstemler Tesisleri’nde teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde sağanak yağış altında sahaya çıkan takım, ısınma hareketleriyle başladığı antrenmanı, taktik çalışmaları ile devam ettirdi. Öte yandan, idmanda yeni transferler; Yonathan Del Valle, Mikail Okyar, Bülent Cevahir, İbrahim Demir, Dino Ndlovu ve Muhammed Akarslan’da yer aldı.