Sakaryaspor - Yılport Samsupor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Yılport Samsupor’a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından iki takım teknik direktörü düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulund.u

Karşılaşmanın ardından iki takımın teknik direktörleri maçı değerlendirdi. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Yılport Samsupor’un Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, “Sezonun en önemli galibiyetlerinden birini aldık. Sakaryaspor’da 6 maçtır kazanarak gidiyordu, biz de iyi bir ivme yakalamıştık. Şu anki karşılaşmamız ligin seyrini etkileyecek bir maçtı. Kazandığımız için mutluyum, oyuncularımın verdiği mücadeleden dolayı onları tebrik ediyorum. Sakarya, tartışmasız ülkemizin en önemli futbol kentlerinden biri. Böyle bir atmosferde kolay değil. Maçın başında aslında etkili başladık, çok pozisyona girdik ve değerlendiremedik. Daha sonrasında rakibin coşkulu şekilde üzerimize gelmesi ister istemez pozisyon vermemize neden oldu. Biraz daha pas yapabilseydik en azından o baskıyı kırmayı başarırdık. 48 puan yaptık, 15 maçtır kaybetmiyoruz, zorlu bütün rakiplerimize karşı skor aldık, bu bizim için şampiyonluk yolunda çok değerli” dedi.

“Bu tür olaylar futbola yakışmıyor”

Maçta yaşanan gerginlikle ilgili konuşan Eroğlu, “Futbolcumuz Zeki oyundan çıkarken ortalık karıştı ve rakip kulübe de müdahil oldu. O esnada seyircilerin de sahaya attıklarıyla birlikte Zeki’nin kaşı açıldı. Bunların olmasını istemiyoruz zaten, bu tür olaylar futbola yakışmıyor. Engellemeye çalıştık ama ortalık daha da gerildi. Gergin ortamda bu olaylar yaşandı” diye konuştu.

Taşkın: “Maçı çevirebilmek için ellerinden geleni yaptılar”

Sakaryaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın ise, “Maça iyi başlayamadık. Basit bir hatadan dolayı gol yedik. 10. dakikadan sonra ilk devreyi çok üstün oynadık. Yapmış olduğumuz hamleler ile beraber daha derli toplu futbol oynadık. Soyunma odasında oyuncularıma teşekkür ettim. Hepsi aslanlar gibi oynadılar, maçı çevirebilmek için ellerinden geleni yaptılar. Sağdan, soldan, merkezden ataklarımız oldu fakat gol atamadık. Bu sefer rakibin ufak, tefek kontra atakları oldu. Ama genel olarak bakıldığı zaman takımdan son derece memnunum. En çok üzüldüğüm şey takımını 90 dakika boyunca destekleyen bir taraftarın bu maçtan mağlup ayrılmasıydı” şeklinde konuştu.

“Resmen tahrik etti”

Maçta yaşanan gerginlik ile alakalı konuşan Taşkın, “Maalesef futbolcular o atmosferde bazen profesyonellik diyorlar buna, bazen profesyonelce hareket ediyorlar. Rakibi, seyirciyi tahrik edebiliyorlar. Yapmış olduğu hareket ile beraber ben de birebir gördüğüm için resmen tahrik etti. Biz de bu tahrike cevap verdik, biz de hata ettik, yapmamamız lazımdı. Bir anda hararetlendi ortalık. Tabii yapmış olduğu hareket sportmenliğe yakışmayan bir hareketti" açıklamasında bulundu.