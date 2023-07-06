Sakaryaspor, Yonathan Del Valle ile sözleşme imzaladı
Transfer çalışmalarına devam eden Sakaryaspor, 33 yaşındaki Venezuelalı golcü oyuncu Yonathan Del Valle ile resmi sözleşme imzaladı.
Transfer çalışmalarına devam eden Sakaryaspor, 33 yaşındaki Venezuelalı golcü oyuncu Yonathan Del Valle ile resmi sözleşme imzaladı.
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Sakaryaspor, Yonathan Del Valle kadrosuna kattığını sosyal medyasından duyurdu. Yapılan açıklamada, “Yeni transferimiz Yonathan Del Valle resmi sözleşmeyi imzaladı” ifadeleri yer aldı.