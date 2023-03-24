Sakaryasporlu futbolcular konuştu: 'Hedef Süper Lig'

Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Sakaryaspor’da futbolculardan Çağlayan Menderes ve Oğuz Yıldırım, ligi değerlendirerek kariyer hedeflerinden söz etti.

Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Sakaryaspor, oynadığı 26 maçta 15 galibiyet, 1 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 46 puanla 6. sırada yer alıyor. Bir üst lige çıkmak için mücadele eden takımda 16 maçta bin 267 dakika oynayarak yeşil-siyah formayı terleten defans oyuncusu Oğuz Yıldırım ile 19 maçta 821 dakika görev alan Çağlayan Menderes, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine, ligi değerlendirerek, kariyer hedeflerinden söz etti.

Oğuz Yıldırım: "Takımda durumlar çok iyi"

Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu aktaran Oğuz Yıldırım, "Ligin durumun değerlendirecek olursak, şu an gayet iyi gidiyoruz takım olarak, iyi bir yoldayız. Play-off’un içine girdik. İlk iki yarışımız devam ediyor. Bunu da Eyüp maçını kazanarak sürdürmek istiyoruz. Onun için de çalışmamız en iyi şekilde devam ediyor. Takımda durumlar çok iyi. İyi bir arkadaşlık ortamı ve atmosfer var. İyi bir hava yakaladık. Aynı şekilde devam edip Eyüp maçını kazanıp ilk iki şansımızı devam ettirmek istiyoruz. İnşallah biz şampiyon olacağız. Play-off’tan ya da ilk ikiden biz çıkmak istiyoruz" dedi.

"Unutamadığım maçlardan bir tanesi Tuzla deplasmanıydı"

Bu sezon deplasmanda oynadıkları Tuzlaspor maçında geriye düşmelerine rağmen üç puanla döndükleri karşılaşmayı unutamadığını aktaran Yıldırım, "Bu sezon Tuzla maçı bizim için zor bir deplasman olarak gözüküyordu. Geriye düşmemize rağmen iyi bir reaksiyon verip maçı çevirdik. Oradan üç puanla döndük. Bizim için unutamadığımız maçlardan bir tanesi o. Şampiyonluk için bir adım oldu. Takım içinde bir büyük bir adım oldu" diye konuştu.

Çağlayan Menderes: "Üst lige çıkma hedefi doğrultusunda ilerliyoruz"

Üst lig hedefi doğrultusunda sıkı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Çağlayan Menderes, "Takım olarak şu anda hepimiz formdayız, iyi ve sıkı çalışıyoruz. Ortamımız çok iyi aile ortamı, herkes bir üst lige çıkmayı hedefledi. Şuan o doğrultuda ilerliyoruz. İnşallah önümüzdeki zor fikstürü de güzel bir şekilde atlatıp ilk ikiye yerleşmek istiyoruz. Ya ilk ikiden ya da play-off’tan üst lige çıkmayı hedefledik. İnşallah o yolda devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Sakaryaspor’un hak ettiği yer Süper Lig ve bundan kimsenin şüphesi yok"

Süper Lig’e çıkıp iddialı bir takım olmayı istediklerini aktaran Menderes, "Sakaryaspor’u zaten anlatmaya gerek yok. Çok büyük bir camia. Hak ettiği yer zaten Süper Lig ve bundan kimsenin şüphesi yok. İnşallah oraya da çıkıp orada da iddia olmayı hedefliyoruz. Sakaryaspor her zaman hedeflidir" ifadelerini kullandı.

"Büyük bir camiada oynadığım için mutluyum"

Kariyer hedeflerinden de bahseden Çağlayan Menderes, "Benim kariyer hedeflerim öncelikli herkesin olduğu gibi A Milli Takım’da forma giymek. A Milli Takım’da formayı giymek istiyorum. Zaten büyük bir camiada oynadığım için şu anda mutluyum. Süper Lig’de, Sakaryaspor formasını temsil etmek istiyorum. Öncelikli hedeflerim arasında bunlar var" dedi.