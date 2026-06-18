Sakıp Sabancı Eğitim Ödülleri 31.Yaşında

Sabancı Vakfı, eğitim, kültür ve toplumsal gelişim alanlarında kalıcı değerler yaratma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Vakıf, merhum Sakıp Sabancı’nın eğitime verdiği önemi yaşatmak amacıyla 1994 yılında hayata geçirilen Sakıp Sabancı Eğitim Ödülleri kapsamında, 31 yılı aşkın süredir başarılı öğrencileri destekliyor; gençlerin eğitim yolculuklarına katkı sunarken akademik başarılarını da teşvik ediyor.

Bu yıl, bu kapsamda, Sakıp Sabancı Ortaokulu’nda dereceye giren üç öğrenciye toplam 50 Cumhuriyet altını ödül verildi. Okul birincisi Fatıma Kabbani 25, ikinci Masal Yaptı 15 ve üçüncü Sabire Beren Manap ise 10 Cumhuriyet altını almaya hak kazandı. Sakıp Sabancı Eğitim Ödülü’nü kazanan öğrenciler, lise eğitimleri boyunca Sakıp Sabancı Başarı Bursu desteğinden de yararlanacak.

Sakıp Sabancı Eğitim Ödülleri’nin 31 yıldır kesintisiz olarak sürdürüldüğünü belirten Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “31 yıldır gençlerimizin başarı hikayelerine tanıklık etmek bizim için büyük bir mutluluk ve ilham kaynağı. Merhum Sakıp Sabancı’nın eğitime verdiği değeri yaşatan Sakıp Sabancı Eğitim Ödülleri ile her yıl azim ve kararlılıkla hedeflerine ulaşan öğrencilerimizi destekliyoruz. Gençlerimizin hayallerine ulaşma yolculuklarında yanlarında olmak ve geleceğe güvenle bakmalarına katkı sunmak bizim için son derece kıymetli. Bu başarıda emeği bulunan tüm öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve ailelerini gönülden tebrik ediyorum.” dedi.