Saklandıkları adreste yakaladılar

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri araması bulunan 2 şahsı saklandıkları adreslerde kıskıvrak yakalandı.

Saklandıkları adreste yakaladılar
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri araması bulunan 2 şahsı saklandıkları adreslerde kıskıvrak yakalandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca şehir genelinde aranan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde dolandırıcılık suçundan 12 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahsın Kandıra’da, hırsızlık suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan şahısın ise Gebze’de olduğu tespit edildi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 2 şahıs saklandıkları adreslerde yakalandı.

Şahıslar işlemelerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.