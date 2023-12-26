Saksıdan ve kargo kamyonundan 46 kilo 700 gram uyuşturucu çıktı

Sakarya’ya, Bingöl ve Diyarbakır illerinden uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen 5 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. İki ayrı operasyonda kargo kamyonu içerisinde 41 kilo 100 gram ve panelvan tipi bir araçta bulunan saksıya zulalanmış şekilde 5 kilo 600 gram skunk maddesi ele geçirildi. Operasyonlar polis kamerasınca kaydedildi.

Saksıdan çiçek değil uyuşturucu çıktı

Sakarya Emniyet Müdürlüğün uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Diyarbakır’dan uyuşturucu getirdiği tespit edilen panelvan tipi araç Arifiye ilçesinde durduruldu. Araçta bulunan saksı içerisine zulalanmış 5 kilo 600 gram skunk maddesi ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kargo kamyonunda kilolarca uyuşturucu ele geçirildi

Ayrıca Bingöl ilinden kargo firmasıyla uyuşturucu sevkiyatı yapıldığının tespiti üzerine otoyol Sakarya geçişinde durdurulan kamyondan ise 41 kilo 100 gram skunk maddesi ele geçirildi. Hususa ilişkin ise İstanbul ve Bingöl illerinde gerçekleşen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Toplamda 5 şüpheli ve 46 kilo 700 gram skunk maddesinin ele geçirildiği iki ayrı uyuşturucu operasyonu polis kamerasınca kaydedildi.