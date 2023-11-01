SAKTİM'den öğrencilere afet farkındalık eğitimi

Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM), lise öğrencilerine yönelik teorik ve uygulamalı olarak afet farkındalık eğitimi verdi.

SAKTİM eğitim çerçevesinde İşmont Halil Bildirici Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okul afet kulübü ile birlikte öğrencilere teorik ve uygulamalı olarak afet farkındalık eğitimi verdi. Senaryo gereği Sakarya’da gerçekleşen deprem neticesinde okulun kazan dairesinde çıkan yangında yaralanan 4 öğrenci ve panik atak geçiren 6 öğrenciye müdahalede edildi. Patlamaların ve dumanın bulunduğu tatbikat adeta gerçeği aratmadı.