Saldırı öncesi teröristler güvenlik kamerasına yansıdı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) saldırı gerçekleştiren biri erkek biri kadın 2 terörist, saldırı öncesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Saldırı öncesi teröristler güvenlik kamerasına yansıdı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’ne (TUSAŞ) saldırı gerçekleştiren biri erkek biri kadın 2 terörist, saldırı öncesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ’a ait yerleşkeye saldırı öncesi 2 teröristin Kahramankazan’daki görüntülerine İHA ulaştı. 2 teröristin dikkat çekmemek için el ele tutuşarak ilçe merkezinde gezdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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