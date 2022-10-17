Salı günü Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi’nde yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle, Geyikli-Bozcaada hattındaki bazı tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Bozcaada’dan saat 07.00, 10.00 ile Geyikli’den saat 08.00, 11.00 seferleri iptal edildi.

Öte yandan yarın Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada’dan saat 13.00, 16.00 ve 18.00 ile Geyikli’den ise saat 14.00, 17.00 ve 19.00 seferlerinin yapılacağı bildirildi.