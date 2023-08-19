Salih Korkmaz, olimpiyat kotası aldı

Milli sporcu Salih Korkmaz, Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 20 KM yürüyüşte 1:19.49'luk derecesi ile olimpiyat kotası aldı.

Salih Korkmaz, olimpiyat kotası aldı
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EditörEditör
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Milli sporcu Salih Korkmaz, Dünya Atletizm Şampiyonası’nda 20 KM yürüyüşte 1:19.49’luk derecesi ile olimpiyat kotası aldı.

Macaristan’ın Başkenti Budapeşte’de bugün başlayan Dünya Atletizm Şampiyonası’nın ilk gününde milli sporcu Salih Korkmaz, 20 KM yürüyüşte yarıştı. Korkmaz, 1:19.49’luk derecesi ile yarışı 16. sırada tamamladı. Milli sporcu böylece, 2024 Paris Olimpiyatları için kota aldı.