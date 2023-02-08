Salihli Belediye Meclisinde deprem konuşuldu

Salihli Belediye Meclisi Şubat Ayı Olağan Toplantısında, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremlerle ilgili yapılacaklar gündeme alındı.

Salihli Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısını Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında gerçekleştiren, belediye meclisinde 10 ili etkileyen deprem konuşuldu. Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Kayda, tüm ülkeyi yasa boğan depremlerin acısını herkesin yüreğinde hissettiğini ifade etti. Başkan Kayda, “Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde 10 ilimizi etkileyen büyük bir deprem yaşandı. Öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Manisa Valiliği talimatıyla Kaymakamlık ve Belediyemiz işbirliğinde başlatılan yardım kampanyasına hemşehrilerimiz yoğun ilgi gösterdi. Bir günde toplanan gıda ve yardım malzemeleri 9 Tır ile deprem bölgesi Adana’ya gönderildi. Belediyemiz ikram aracını da personelimiz ile birlikte depremzedelere destek olmak amacıyla Adıyaman’a gönderdik. 50. Yıl Ortaokulu Kapalı Spor Salonu ile Sarıpınar Çok Amaçlı Etkinlik Salonunda yardımlar toplanmaya devam ediyor. Depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasına destek olan tüm hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Belediye Meclisinde temsil edilen siyasi partiler adına, MHP Grup Sözcüsü İsa Yıldırım, AK Parti Grup Sözcüsü Mehmet Uyğun, CHP Grup Sözcüsü Abdülkadir Yavuz Özdem ve İYİ Parti Grup Sözcüsü Serdar Özkahraman birer konuşma yapıp, başsağlığı diledi.

Konuşmaların ardından belediye meclisi 6 gündem maddesini görüşüp karara bağladı.