Salihli Belediyesi deprem bölgesine mobil ikram aracı gönderdi

Manisa’nın Salihli Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara sıcak çorba, çay, kek, bisküvi ve su ikramında bulunmak için deprem bölgesine mobil ikram aracı gönderdi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler, 10 ilde büyük yıkımlara neden olarak tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Depremlerin ardından Salihli Kaymakamlığı koordinasyonunda başlatılan yardım kampanyasına destek veren Salihli Belediyesi, kış mevsimi nedeniyle olumsuz hava şartlarının yaşandığı Adıyaman’a depremzedelerin yaralarını sarmak için 3 personel ile birlikte mobil ikram aracı gönderdi. Mobil ikram aracı, depremden etkilenen vatandaşlar ile arama kurtarma çalışmaları yapan ekiplere sıcak çorba, çay, kek, bisküvi ve su ikramında bulunacak.

Cumhuriyet tarihinin en şiddetli depreminin yaşandığı 10 ile yardım malzemeleri ulaştırmak için yediden yetmişe herkesin seferber olduğunu belirten Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “İlçe Kaymakamlığımız koordinasyonunda başlatılan yardım kampanyasında Salihlili hemşehrilerimizin topladığı başta gıda, battaniye ve kıyafetlerden oluşan 4 tır ve 4 kamyon yardım malzemeleri vakit kaybedilmeden deprem bölgesine gönderildi. Belediyemiz mobil ikram aracımızı da 3 personelimiz ile depremden etkilenen Adıyaman’a gönderdik. Bu bölgedeki depremzedelerimizin yaralarını sarmak ve onlara sıcak çorba ve çay ikram ederek bir nebze olsun yardımcı olmak istiyoruz. Bir daha böylesine acıların yaşanmaması en büyük dileğimiz. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun” dedi.