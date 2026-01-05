Salim Çavdar'dan Mecliste Sert Eleştiriler

Silivri Belediyesi’nin 2026 yılı Ocak Ayı 1. Birleşimi’nde söz alan AK Parti Belediye Meclis Üyesi Salim Çavdar, yeni yıl temennileriyle başladığı konuşmasında, ilçenin farklı mahallelerinde yaşanan sorunları gündeme taşıdı. Çavdar, özellikle kırsal mahallelerde asfalt ve yol beklentisinin kronik hale geldiğini belirterek, “Vatandaş artık asfalt değil, bir avuç asfalt kırığına razı” ifadelerini kullandı.

Mahalle Mahalle Sorun Tespiti

Sayalar, Büyük ve Küçük Sinekli mahallelerinde altyapı, kanalizasyon ve atık su sorunlarının devam ettiğini aktaran Çavdar, İSKİ ile Silivri Belediyesi’nin sahada entegre çalışması gerektiğini vurguladı. Köylerde ara sokaklardaki parke taşlarının ciddi problem oluşturduğunu ifade etti.

Cumhuriyet Mahallesi ve Kot Farkı Uyarısı

Cumhuriyet Mahallesi’nde 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu çevresinde kaldırım ve aydınlatma eksiklerine dikkat çeken Çavdar, D-100 üzerindeki kavşak çalışmasının tamamlanmasının ardından E-5 bağlantı yollarında oluşan kot farklarının hâlâ giderilmediğini söyledi.

“Milli Servet İsraf Ediliyor”

Cezaevi güzergâhı ve Yeni Mahalle Hatipoğlu Sokak’taki yol çalışmalarını örnek gösteren Çavdar, asfaltın teknik şartnamelere aykırı şekilde serildiğini ve kısa sürede bozulduğunu belirtti. “Bu asfaltı kim, hangi teknikle yaptı? 5 santimetrelik asfalt normal mi?” sorularını yöneltti.

Dream of Silivri ve İskan Vaadi

Yeni Mahalle’deki Dream of Silivri sitesinin iskan sorununa da değinen Çavdar, seçim sürecinde iskan vaadi verildiği iddialarını hatırlatarak, “Hukuka aykırı olduğu bilinen bir konuda bu vaat nasıl verildi?” diye sordu.

Personel İkramiyeleri Tepkisi

Konuşmasının sonunda belediye personeline ödenen yarım ikramiyeyi eleştiren Çavdar, “Öncelik müteahhitler değil, belediyeyi ayakta tutan personel olmalı” diyerek sözlerini tamamladı.