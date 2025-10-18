Salim Çavdar: 'Silivri Belediyesi 2026 bütçesi rasyonel ve adil dağıtılmadı'

Çavdar, konuşmasında bütçeyi yalnızca rakamsal bir tablo değil, aynı zamanda belediyenin vizyonunu yansıtan bir belge olarak değerlendirdiklerini belirtti. “Bir belediye hangi alana ne kadar kaynak ayırıyorsa, orada hangi kesimi öncelediğini de ortaya koyar” diyen Çavdar, 2026 yılı bütçesinde bazı müdürlükler arasında ciddi dengesizlikler bulunduğunu ifade etti.

“355 milyon lira eğlenceye, 35 milyon afet yönetimine”

AK Parti’li Meclis Üyesi, Basın Yayın, Kültür ve Özel Kalem Müdürlükleri’ne toplam 355 milyon TL ayrılırken Afet İşleri Müdürlüğü bütçesinin 35 milyon TL’de kalmasını eleştirdi. Çavdar, “İklim Değişikliği Müdürlüğü’ne 19 milyon, Tarımsal Hizmetler’e 68 milyon TL ayrılmış. Oysa Silivri, İstanbul’un en büyük tarım arazilerine sahip ilçesidir. Eğlenceye ayrılan bütçenin beşte biri tarıma ayrılmış” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

“Borç 500 milyondan 1 milyar 270 milyona çıktı”

Silivri Belediyesi’nin mali yapısına da dikkat çeken Çavdar, “Belediye 2024 Nisan ayında görevi devraldığında borç 500 milyon TL’ydi. Bugün Ezgi A.Ş. hariç 1 milyar 270 milyon TL’ye çıkmış durumda” dedi. Belediyede ödeme gecikmeleri ve faizli icra süreçlerinin kurum itibarını zedelediğini, bunun da esnafla ilişkileri olumsuz etkilediğini savundu.

“Arsa kalmadı, tarla satıyoruz”

Belediyenin gayrimenkul satış politikasını da eleştiren Çavdar, “Satılacak imarlı arsa kalmadı. Artık sadece tarım arazileri satılabiliyor. İstanbul’un en büyük çiftçisi Silivri Belediyesi’nin tarım arazilerini satarak maaş ödemesi kabul edilemez” dedi.

“Büyük proje yok, vizyon eksik”

2026 bütçesinde büyük yatırım ve vizyoner proje bulunmadığını belirten Çavdar, “5,5 milyar liralık bütçeye rağmen ortada Silivri’ye kazandırılmış büyük bir proje yok. Kentsel dönüşüm, otopark, altyapı gibi sorunlar sürüyor” ifadelerini kullandı.

“Tasarrufu kendi içinde başlatın”

Cumhurbaşkanlığı tasarruf genelgesine atıfta bulunan Çavdar, “Tasarruf için genelge beklemeyin, önce kendi içinde başlatın. Her harcamada tasarruf anlayışı yerleşirse bu ilçede israf sona erer” çağrısında bulundu.

“2026, Silivri için toparlanma yılı olmalı”

Konuşmasının sonunda Silivri Belediyesi’ne “bahanelere sığınmadan hizmet üretme” çağrısı yapan Çavdar, “2026 yılı gerilemenin durduğu, mali disiplinin sağlandığı bir yıl olmalı. Bütçenin takipçisi olacağız” dedi.