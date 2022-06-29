Salim Ercan, Akdeniz Oyunları'nda bronz madalya kazandı

Milli güreşçi Salim Ercan, 19. Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya kazandı.

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  • 29.06.2022 01:03
  • Güncelleme: 29.06.2022 14:32
Salim Ercan, Akdeniz Oyunları'nda bronz madalya kazandı
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Milli güreşçi Salim Ercan, 19. Akdeniz Oyunları’nda gümüş madalya kazandı.

Cezayir’in Oran kentinde devam eden 19. Akdeniz Oyunları’nda milli güreşçi Salim Ercan, serbest stil 125 kilo mücadelesinde Cezayirli rakini Mohamed Khelil’i yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

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Milliler günü 5 madalya ile kapattı

Akdeniz Oyunları’nda serbest stilde ay-yıldızlılar günü 5 madalya ile tamamladı. Muhammet Karavuş altın madalya kazanırken, Fatih Erdin, Samet Ak ve Feyzullah Aktürk gümüş madalya; Salim Ercan ise bronz madalya kazandı.

İHA

Editör
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