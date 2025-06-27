Şalvar gecesi zehir oldu...Havai fişekler köyü yakıyordu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde kadınlar arasında düzenlenen şalvar gecesi sebebiyle atılan havai fişekler yangına sebep oldu. Alevler köyde paniğe yol açtı.

Şalvar gecesi zehir oldu...Havai fişekler köyü yakıyordu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bursa’nın Karacabey ilçesinde kadınlar arasında düzenlenen şalvar gecesi sebebiyle atılan havai fişekler yangına sebep oldu. Alevler köyde paniğe yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Ovaesemen Köyü’nde kadınların şalvar giyerek katıldığı şalvar eğlencesinde havai fişek atıldı. Ancak fişekler otları tutuşturdu. Alevler kısa sürede büyüdü.

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Yangın tüm köylülerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Şalvar gecesi ise yangın sebebiyle yarıda kaldı.