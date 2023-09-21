Saman deposunda alev alev yandı

Tekirdağ Çorlu'da bir çiftlikteki saman deposu alevlere teslim oldu.

Saman deposunda alev alev yandı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline

Tekirdağ Çorlu’da bir çiftlikteki saman deposu alevlere teslim oldu.

Olay, gece saatlerinde Süleymanpaşa yolu üzerindeki bir çiftlikte meydana geldi. Samanlık deposunda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine olay yerine itfaiye çağrıldı. Ahırdaki hayvanlar da güvenli bölgeye tahliye edilerek, telef olmaktan kurtarıldı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürme ve soğutma çalışması yaptı.

Olayda yaralanan olmazken, maddi çaplı hasar meydana geldi.