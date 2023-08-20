Saman yüklü araçta başlayan yangın, ormana sıçradı
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde saman yüklü araçta başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangına müdahale ediliyor.
Balıkesir’in Kepsut ilçesinde saman yüklü araçta başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangına müdahale ediliyor.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’in Kepsut ilçesi Dombaydere mevkinde saman balyası taşıyan araçta başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangına 20 arazöz, 9 su ikmal aracı, 5 uçak, 3 helikopter sevk edilerek müdahaleye başlandı.