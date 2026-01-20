Saman yüklü kamyon alev aldı, uyuyan sürücü facianın eşiğinden döndü

Sakarya'nın Hendek ilçesinde kasasındaki samanlar alev alev yanan kamyon şoförü vatandaşlarca araçtan indirilerek kurtarıldı.

Olay, Yenimahalle Mezbahane önünde meydana geldi. 54 K 1559 plakalı park halindeki kamyonun kasasındaki samanlar henüz belirlenemeyen sebeple alev aldı. Kamyon içinde uyuyan sürücü A.G., vatandaşlarca araçtan çıkartılırken ihbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. SAKE ekiplerinin de destek verdiği yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

