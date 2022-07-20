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Saman yüklü tır alev alev yandı
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Saman yüklü tır alev alev yandı

Silivri'de saman yüklü tır bir anda tutuşarak alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından söndürülen tır kullanılamaz hale geldi.

Saman yüklü tır alev alev yandı
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Yangın, saat 18.30 sıralarında Silivri ilçesi Seyman Mahallesi’nde park halindeki tırda çıktı. Edinilen bilgiye göre, tarla içinde duran saman yüklü tır henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda tutuşarak alev alev yanmaya başladı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına olay yerine gelen Silivri İtfaiye ekipleri müdahale etti. Uzun çabalar sonucu söndürülen yangın sonrasında tır ve üzerinde yüklü samanlar kül oldu. Yangın sebebiyle tarlalarda bulunan anızlara da sıçrayan yangın itfaiyenin de müdahalesiyle daha fazla büyümeden söndürüldü. Yangının soğutma çalışmaları sürerken, tır kullanılamaz hale geldi.

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