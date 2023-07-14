Samandağ'a Nilüfer İlkokulu kuruluyor

Nilüfer Belediyesi, Almanya’da görev yapan Almanya Türk Öğretmen Dernekleri Federasyonu (ATÖF) ile birlikte Hatay’ın Samandağ ilçesinde ilkokul yaptırıyor. Okulun yeni eğitim dönemine yetişmesi hedefleniyor.

Nilüfer Belediyesi Kahramanmaraş depreminden sonra bölge halkı için başlattığı yardım çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Hatay Samandağ’da iki konteyner kent kuran Nilüfer Belediyesi, bölgenin okul ihtiyacının karşılanması için de yoğun çaba gösterdi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bir kez daha Hatay Samandağ’a giderek hem Nilüfer Belediyesi’nin kurduğu ikinci konteyner kentte incelemelerde bulundu, hem de bölgeye yapılacak ilkokul için görüşmeler gerçekleştirdi.

Samandağ Kaymakamı Mehmet Aksu ile görüşerek yer tahsisi konusunda destek alan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, okulun kurulması planlanan alanda da incelemelerde bulundu. Başkan Erdem, Nilüfer Belediyesi Konteyner Kentleri’nin hemen yanında kurulacak 4 sınıflı ilkokulun bir an önce hayat geçirilmesi için de Almanya Türk Öğretmen Dernekleri Federasyonu (ATÖF) ile iş birliği başlattı. Bu çerçevede ATÖF ile protokol imzalandı. Protokolü, Nilüfer Belediyesi Halk Evi’nde Başkan Erdem ile projede yer alan Kuzey Ren Vestfalya Veliler Derneği fahri Başkanı ve öğretmen Kadir Dağlar imzaladı. İmza töreninde Nilüfer Belediye Meclisi’nin İYİ Partili Üyesi Murat Onat ile, Nilüfer Belediyesi’nin konteyner kentinde sosyal etkinliklerin düzenlediği MiniKo’yu kuran Nehir Özbey de yer aldı.

Hatay’ın depremden en çok etkilenen iller arasında yer aldığını belirten Başkan Erdem, bu bölgede ihtiyaçların hızla karşılanması için depremin meydana geldiği Şubat ayından bu yana çalışmalara hiç ara vermediklerini söyledi. Nilüfer Belediyesi’nin kurduğu konteyner kent sayısını ikiye çıkardıklarını belirten Başkan Erdem, barınma ve yemek gibi temel ihtiyaçların yanında eğitimin de büyük ihtiyaç olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Çocuklarımız zaten bir dönem eğitimden uzak kaldı. Yeni eğitim dönemi başlamadan önce kısa sürede Samandağ’a 4 sınıflı bir ilkokul kazandırmak istiyoruz. Samandağ Kaymakamı Mehmet Aksu ile görüştük ve okul için bize yer verdi. Samandağ Belediyesi’nin de destekleriyle Almanya Türk Öğretmen Dernekleri Federasyonu ile birlikte yeni eğitim dönemine bu okulu kazandırmak en büyük hedefimiz. Protokolü imzaladık, bundan sonra Almanya’daki Türk eğitimcilerimizden gelen desteklerle bu okulu hızlıca hayata geçireceğiz” dedi.

Protokolü ATÖF adına imzalayan Kadir Dağlar da deprem bölgesine destek için çaba gösterdiklerini belirterek, “Deprem bölgesinde çok sayıda okul yıkıldı ve çocuklarımız uzunca bir süre okula gidemedi. Bu durumu dikkate alarak, Almanya’daki eğitimciler olarak bölgede en azından bir okulun yapılmasını sağlamaya karar verdik. Nilüfer ve Samandağ belediyelerinin de katkılarıyla sürdürdüğümüz bu proje, yaklaşık 4 milyon TL’ye mal olacak. Okulun önümüzdeki Eylül ayına, yani yeni ders yılına yetiştirilmesi amacımız. Böylece bir yarı yılı okulsuz geçiren çocuklarımızın bir bölümü için tam teşekküllü bir okulun hizmete açılmasını sağlayacağız” dedi.