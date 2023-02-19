Samandağ deprem sonrası havadan görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde yerle bir olan Hatay'ın Samandağ ilçesinin son durumu havadan görüntülendi.

Samandağ deprem sonrası havadan görüntülendi
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde yerle bir olan Hatay’ın Samandağ ilçesinin son durumu havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem Hatay’da büyük bir yıkıma neden oldu. Yaklaşık nüfusu 120 bin olan Samandağ ilçesinde de yüzlerce bina yıkılırken, binlerce binada hasar oluştu. Samandağ’ın depremden sonraki durumu havadan görüntülendi.