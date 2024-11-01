Sakarya’nın Hendek ilçesinde samanlıkta başlayan yangın iki traktörün kül olmasına sebep oldu. Yangın, ekiplerin uzun uğraşları neticesinde söndürüldü.

Kocatöngel Mahallesi’nde sabah saatlerinde samanlıkta henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlerin sardığı samanlık bölgede bulunan iki traktörü de kullanılamaz hale getirirken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen ekipler, yangını söndürmek için seferber oldu. Yangın, uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alınarak söndürülürken hususa ilişki inceleme başlatıldı.