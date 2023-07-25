Samanlıkta çıkan yangında bin balya kül oldu

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde bin balyanın kül olduğu samanlık yangınında yaklaşık 200 bin lira maddi hasar oluştu.

Uğurlu Mahallesi’nde meydana gelen olayda, M.Y.’ye ait samanlıkta henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü. Bin balyanın kül olduğu yangında yaklaşık, 200 bin liralık maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.