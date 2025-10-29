SAMEK atölyelerinden Cumhuriyet'in 102. yılına özel çalışmalar

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in 102. yıl dönümünü SAMEK’lerde coşkulu etkinliklerle kutladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi SAMEK’lerde Cumhuriyet’in 102. yılına özel çalışmalar yapıldı. Kocaali ve Arifiye SAMEK’lerde gerçekleştirilen özel atölye çalışmalarında katılımcılar, Türk Bayrağı motifli pastalar ve ay-yıldız işlemeli fularlar yaparak milli gururu ve Cumhuriyet coşkusunu el emeğiyle taçlandırdılar. Kocaali SAMEK Mutfak Atölyesi, Sakarya Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini ağırladı. Eğitmenler eşliğinde yapılan "Ay Yıldızlı Pasta Atölyesi’nde öğrenciler, Türk Bayrağı motiflerini içeren pastalar hazırlayarak Cumhuriyet coşkusunu tatlı bir şekilde yansıttılar. Katılımcılar, kendi özgün tasarımlarıyla bayrağımızı simgeleyen pastalar üretirken, milli bayramın anlamını bir kez daha hissettiler. Arifiye SAMEK’te gerçekleştirilen "Ay yıldızlı Fular Yapımı" atölyesinde ise kursiyerler, kırmızı ve beyaz renklerde fularlar üreterek, ay-yıldız motifini işlediler. Eğitmen rehberliğinde yapılan bu çalışmada katılımcılar hem el becerilerini geliştirme fırsatı buldu hem de Cumhuriyetimizin simgelerinden olan ay-yıldız motifini işleyerek milli birlik ve beraberliğe olan katkılarını ortaya koydular.