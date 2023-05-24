SAMEK kursiyerlerinin gurur günü

SAMEK’in hünerli elleri yıl boyunca hazırladıkları eserler ‘Yıl Sonu Sergisi’ ile tüm Sakarya’nın beğenisine sunuldu. Serginin açılışını gerçekleştiren Başkan Ekrem Yüce, “Hayat telaşesiyle yeteneklerinin farkında olmayan vatandaşlarımıza SAMEK kurslarımız adeta umut oluyor. Özellikle ev işlerinden bunalan ve sosyal bir aktivite arayan ev hanımlarımıza ışık oluyoruz. 892 eserle 2022-2023 yılı eğitim dönemini tamamlayan, emeği geçen tüm kursiyerlerimizi ve usta öğreticileri tebrik ediyorum” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi SAMEK kurs merkezlerinde yıl boyunca eğitim alan kursiyerlerin hazırladıkları eserler düzenlenen yıl sonu sergisiyle beğeniye sunuldu. Ofis Sanat Merkezi’nde düzenlenen yıl sonu sergisi açılış törenine Başkan Ekrem Yüce’nin yanı sıra çok sayıda kültür ve sanat dostu katıldı. Kurdeleler kesildi ve hünerli ellerin yıl boyunca harcadıkları el emekleri sergilenmeye başladı. Ofis Sanat Merkezi’nde açılışı yapılan serginin 28 Mayıs Pazar gününe kadar ziyaret edilebileceği ifade edildi.

“100 bini aşkın SAMEK kursiyeri var”

Yıl sonu sergisinde konuşan Başkan Ekrem Yüce, “Şehirlerin Şehri olan Sakarya’mız, yeşili, mavisi, doğal güzellikleri, su kaynakları, Longozu, gölleri, kaplıcaları, yaylaları, dereleri, sahilleri ve insanları ile bambaşkadır. Bizlerde bu güzel şehrimiz için Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak turizmden kültüre, eğitimden sanayiye, spordan tarıma kadar farklı birçok alanda projeler üretiyor, gündüz gece demeden çalışıyoruz. Eğitim konusunda pek çok proje yürütüyor, farklı STK’larla iş birliği halinde çalışıyoruz. SAMEK’ler bizim vazgeçilmez eğitim kurumlarımızdan birisidir. 2004 yılında 2 Merkez, 8 branş ve 400 kursiyerle hizmete başlayan bu projeye bugün baktığımızda 106 bin 954 kursiyerimizin eğitim aldığını görüyoruz” dedi.

“SAMEK’ler umut oluyor”

Başkan Yüce, “Hayat telaşesiyle yeteneklerinin farkında olmayan vatandaşlarımıza SAMEK kurslarımız adeta umut oluyor. Özellikle ev işlerinden bunalan ve sosyal bir aktivite arayan ev hanımlarımıza ışık oluyoruz. Hemşerilerimizin gösterdiği teveccüh çoğalınca bizlerde neredeyse bütün ilçelerimizde SAMEK kurslarımızı açıyor ve hemşerilerimizle buluşturuyoruz. Giyim teknolojilerinden el sanatlarına, dil eğitimlerinden bilgisayar eğitimlerine, mutfak eğitimlerinden güzel sanatlara, kadın kooperatiflerinden hediyelik ürünlere kadar pek çok branşta hizmet sunuyoruz. Bugün bir araya geldiğimiz “SAMEK Yıl Sonu Sergisi”nde bulunan 892 eserle 2022-2023 yılı eğitim dönemini tamamlayan, emeği geçen tüm kursiyerlerimizi ve usta öğreticileri tebrik ediyorum. Kursiyerlerimizin en büyük destekçileri olan ailelerine, buraya gelen siz katılımcılara ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.