SAMEK'lerde yeni dönem dersleri başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi SAMEK’lerde yeni dönem ders zili çaldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarında (SAMEK) yeni dönem eğitimleri başladı. Şehrin 12 farklı noktasında yoğun ilgi ve talep gören kurs kayıtlarında vatandaşlar bekleme salonunda uzun sıralar oluştururken; bu dönem 5 bini aşkın kursiyerin SAMEK’lere müracaat ettiği öğrenildi. Her geçen gün büyüyen ailesi ve gelişen uzman kadrosuyla vatandaşların taleplerine göre bünyesine yeni kurslar eklenen SAMEK’lerde kursiyerler kişisel ilgi alanlarını keşfetme ve yeni beceriler kazanma imkanı buluyor.

SAMEK’lerin eğitim faaliyetlerini artıran Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SAMEK programları ile toplumun genel bilinç düzeyini yükseltmeyi ve bireylerin daha nitelikli bir yaşam sürdürmelerini desteklemenin yanı sıra hayat boyu öğrenme düşüncesiyle kursiyerlere istihdam sağlama, bireylerin becerilerini geliştirme, yeni bilgiler edinme ve sosyal çevrelerini genişletme imkanı sunuyor.