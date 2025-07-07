SAMEK Lise Atölyeleri'nde kayıtlar başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "SAMEK Lise Atölyeleri" kayıtları başladı. 7 farklı kurs merkezinde sulu boya resim, karakalem, yabancı dil dersleri, Türk, İtalyan Mutfağı eğitimi, pasta, hamur işi, sütlü tatlı aşçılık eğitimleri gibi 11 farklı branşta eğitimler verilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "SAMEK Lise Atölyeleri" 7 farklı kurs merkezinde, 11 farklı branşla kapılarını gençlere açıyor. Öğrencilerin farklı alanlarda gelişimlerine katkı sağlayacak kurslara kayıtlar başladı. 14 Temmuz ve 29 Ağustos tarihleri arasında devam edecek atölyelere katılımcılar www.sakarya.bel.tr adresinden kayıt yaptırabilecek. Sakaryalı gençler için duyuru yapan Büyükşehir, 11 farklı branşta, şehrin dört bir yanında 7 farklı merkezde eğitimlerin başlayacağını açıkladı. Gençler için yaz sezonunda büyük bir gelişim fırsatı olan SAMEK kursları, özellikle aşçılık, dil becerileri ve ressamlık yeteneklerinin gelişiminde önemli bir merkez olarak biliniyor.

Bu sezon ise "sulu boya resim, karakalem, İngilizce, Arapça, Fransızca, moda tasarım, Türk Dünya Mutfağı, İtalyan Mutfağı, pasta ve hamur işleri, sütlü tatlılar ve çay saati" olmak üzere 11 farklı branşta eğitimler başlayacak.