Samet Aybaba: 'Burası Beşiktaş, herkesi göndeririz'

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, takımda kalmak istemeyen oyuncularla hemen yolları ayırabileceklerini söyleyerek, "Burası Beşiktaş, herkesi göndeririz. Herkes gider, aslolan Beşiktaş’tır. Burada yemek yiyorlar, keyifleri iyi. Keyifleri iyi olmayan tek taraf var, o da Beşiktaş tarafı" dedi.

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında siyah-beyazlı takımın gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Şehitlerden dolayı baş sağlığı dileyerek sözlerine başlayan Aybaba, "Beşiktaş’ın hep içindeydik, kalbimizdeydi, sonrasında görev aldık. 25 gündür görevdeyim. Gözlemlerim var. Oyuncu ve hoca grubuyla bir şeyleri paylaştık. Ortaya bir takım fikirler çıktı. Dışarıda bir sürü konu var tartışılan, bizim içinde hiç olmadığımız. Bunları sizinle paylaşalım, camiamız bunları bilsin, neler planlandığını, hedefimizi bilsin" ifadelerini kullandı.

"Hocayla ilgili çalışmalarımız sürüyor"

Yeni teknik direktörle ilgili çalışmaların sürdüğünü aktaran Samet Aybaba, "Kolay bir şey değil. Yerli hocada iki değerimiz vardı. Biri Rıza Çalımbay, biri Sergen Yalçın. Bizden önce Rıza hoca gelmişti. Şimdi Sergen Yalçın var, o da bizden biri. Bu arkadaşlarımızı itibarsızlaştırmayalım. Hepsine saygı duyarız. Bu antrenörler içinde değerlendirme yapıyoruz. Durumu biliyorsunuz, kadro yapılanmamasının ne kadar kötü olduğunu. İstişare ediyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.

"Değerini bulanı elimizden çıkarırsak, öyle transfer yaparız"

Aybaba, nasıl bir transfer politikası izleyeceklerine ilişkin, "14 oyuncu var elimizde. Transfer yapamayız, zaten sezon da başlamadı. Önce bu oyuncululara ilgili ne yaparız diye düşünüyoruz. Değerini bulanı elimizden çıkarırsak, öyle transfer yaparız. Ben kongreden beri çalışıyorum. Hedef, elimizdeki oyucularla ilgili oturup konuşmak. Bir tek Chamberlain’in sakatlığı var, onun listeye yazılmama durumu var. İçerdeki oyuncularla transfer görüşmelerini bitirdikten sonra transfere başlayacağız" diye konuştu.

"Keyifleri iyi olmayan tek taraf var, o da Beşiktaş tarafı"

Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar’ın takımdan ayrılmak istediğine yönelik çıkan haberlerin hatırlatılması üzerine Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, "Hiçbir arkadaşımız bize gelip, ’Mutlu değilim, yapamıyorum, şu nedenle katkım olmuyor, yeni transfer yapabilir miyim’ konusunda gelen olmadı. Aboubakar her yere konuşuyor, bir tek bize konuşmuyor. Burası Beşiktaş, herkesi göndeririz. Herkes gider, aslolan Beşiktaş’tır. İstemeyen hemen gider. Gelsin, kulübümüzün menfaatleri neyse, oyuncuya da başarılar dileriz. Teklifler var, bu oyuncularla ilgili bazı düşüncelerin çıkmasına neden olduk. Bu oyuncuların böyle bir fikirleri yoktu. Bizde böyle fikirleri olmasını hissettirmek için bir şeyler yaptık. Burada yemek yiyorlar, keyifleri iyi. Keyifleri iyi olmayan tek taraf var, o da Beşiktaş tarafı" dedi.

"Cenk ve Salih ile görüşeceğiz"

Cenk Tosun ve Salih Uçan’la sözleşme uzatmak için bir araya geleceklerini anımsatan Aybaba, "Onlarla iki kez kendim görüştüm. Oyuncunun performansı çok önemli bu işte. Biraz yükseltin performansınızı dedim. Küserek olmaz. Bir şeyler yapmak lazım. Biz oyuncu mutlu olsun, kulübe katkısı olsun istiyoruz. İkisiyle de görüşeceğiz. Onların da istekleri var. Bunu kısa sürede çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş kontra atak oynamaz"

Adana Demirspor forması giyen milli futbolcu Yusuf Sarı’nın gündemlerinde olmadığını belirten Samet Aybaba, şöyle devam etti:

"Beşiktaş kontra atak oynamaz, Beşiktaş sahayı yönetir. Bizim planımızda kontra atak oyunu, boş alan oyunu diye bir şey yok. Hiçbir görüşmem olmadı, kendisi iyi bir oyuncu. O düşüncedeki takımlar için yıldız oyuncudur. Kendisine Adana Demirspor’da başarılar diliyorum."

"Beşiktaş’ın içinden çıkan değerleri itibarsızlaştırmamak lazım"

Geçtiğimiz günlerde siyah-beyazlılardaki görevinden ayrılan Rıza Çalımbay’ın, kendisine ve Beşiktaş Kulübü Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar’a kırgın olduğunu söylediğinin hatırlatılması üzerine Aybaba, "Beşiktaş’ın içinden çıkan değerleri itibarsızlaştırmamak lazım. Bizim aidiyet duygularımız var. Ben, Feyyaz Uçar ile Rıza Çalımbay’a bunu söyleyecek duyguyu yaşamamam lazım. Bizim duygularımız var. O bizim içimizden çıkmış, en önemli figürlerden bir tanesi. Rıza hocanın bende ve Beşiktaş için büyük değeri vardır. Beşiktaş’ın böyle ufak tefek şeylerle uğraşması yanlıştır. Kendisine kadro dışı bilgisini ben verdim. Ayrılırken de doğru olanı yaptık. Bu duyguyu taşıyamayacağımızı düşündük. O başarılı bir teknik direktör. Başarılı işler yaptı, yapmaya da devam edecek. Biz arkadaşız, dostuz, takımdaşız" açıklamasında bulundu.

"Altyapıdaki oyuncuların daha fazla süre alması lazım"

Altyapıyı çok sevdiğini ve bu alanda detaylı çalışmalar yaptıklarını dile getiren siyah-beyazlı yönetici, "Avrupa’nın en genç ülkesiyiz. Buradan daha çok katkı almamız lazım. Avrupa’ya da katkı vermemiz lazım. Çok az süre alıyorlar ki bu doğru değil. Benim bu 25 günlük sürede en çok uğraştığım alt yapı. Mehmet Ekşi hocayla sürekli görüşüyoruz. 7 bölgeye ayıracağız alt yapıyı. Orayı genişletiyoruz. Oyuncuların A Takım’da daha çok yer alması için antrenörlerle daha çok diyalogda olacağız. Altyapı tarafı benim en önemli işim. Bir an önce Fulya’dan çıkmamız lazım. Bu imkansızlıklara rağmen altyapıdan 6 oyuncumuz var. Daha gelişecek, sürpriz arkadaşlar var. Bunlar değerlendireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Eski Başkan Ahmet Nur Çebi yönetiminde 1 yıllık sözleşme imzalanan ve daha sonra sportif işlerde görev alacağı açıklanan Gökhan İnler’in durumu hakkında gelen bir soruya da Aybaba, "Nasıl anlaştıklarına ilişkin yazılı hiçbir şey yok. Değişik bir dönemdi herhalde o dönem. Gökhan, ‘bana jübile yapacağız dediler’ dedi. Askıda kaldı, bakacağız. Futbolculuk bölümünde olmayacak tabii ki. Gökhan kaliteli biri. Onu değerlendireceğimiz bir yer olursa bakacağız" diye cevap verdi.

"Bu takımın patronu benim"

Yeni teknik direktör geldikten sonra takım ile yönetim arasında nasıl bir görev alacağıyla ilgili ise Samet Aybaba, "Futbol sahası içinde, o bölümlerin içinde ben hiç yokum. Ama bu takımın patronu benim. Teknik direktörün de üstündeyim. Kız takımdan tutun, altyapı, futbol okulları tamamen yetki bende. Bu yetkiyi bana başkanım verdi. Teknik direktörle saha içi ve takım performansıyla ilgili sadece sohbetim olur. Onun dışındaki her şeyin yetkilisi benim" ifadelerini kullandı.

"Bundan önceki arkadaşlar Afrika Kupası’nı bilmiyor muydu acaba"

Bruno Genesio ve Sergen Yalçın isimlerinin teknik direktör adaylarından olup olmadığıyla alakalı Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, "Sergen Yalçın doğal aday. Öyle bir görüşme yapmadık ama görüşürüz. Başka adaylar da var. Bir takım şeyleri doğru toparlamak lazım. Kadro yapılanmasını nasıl yapacağız, nasıl bir kadro yapısını hocaya vereceğiz. Şu an mevcut kadro 13 kişi. 6 kişi Afrika Kupası’na gitti. Bundan önceki arkadaşlar, Afrika Kupası’nı bilmiyor muydu acaba. 3 stoperimiz de Afrika Kupası’nda. Altyapı hariç 13 kişiyiz. Önümüzde 4 maç var. Hoca gelecek, 13 kişiyle antrenman çıkar mı, ne düşünür, hep başkanımızla konuşuyoruz. Yapabileceklerimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hocalar takım performansını izliyor. Onlar da düşünüyordur, bu kadroyu nasıl çalıştırırız diye"dedi.

"Oyuncular, ’Bu takımda disiplin yok’ diyor"

Kadro dışı kalan Aboubakar, Ghezzal, Onana, Bailly ve Rosier’in takıma dönme durumlarına da açıklık getiren Aybaba, "Kadro dışı, kadroya girmeyen oyuncudur. Birlikte yemek yiyorlar, antrenman yapıyorlar. Bunlarla ilgili her şeyi yapıyoruz. Kendileriyle birebir konuştuk. Oyuncuların hemen hemen tamamıyla görüştüm. Oyuncular, ’Bu takımda disiplin yok’ diyorlar. ’3 senedir bu takımda hiç kimseye bir cezai yaptırım yapılmadı, bir arada değiliz, birlikte hareket edemiyoruz. soyunma odasına bile bir arada değiliz, bir de takımın lideri yok’ diyorlar. Böyle sorunların biriktiği markadan nasıl başarı bekliyorsunuz. Beşiktaş bu söylediğimiz şeylerin tamamını kaybetmiş. Bu oyunculara bir mesaj vermemiz lazım değil mi? Ücretler de fazla ama ortada bir başarı yok. Bir duygu, heyecan, performansla iliği gelişim yok. Oyuncuların hepsi bunlardan şikayetçi. Biz de eski hallerine dönsünler istiyoruz. 60 milyon Euro’luk bir bütçemiz var. Bu kadar kötü performans olabilir mi? Onlar orada konuşacak, keyif yapacak, biz hiçbir şey yapamayacak mıyız? Bu değerlere uymak zorundasınız. Bütün alacaklarınız ödenmiş. Ekonomik sıkıntı olmamış. Ama karşılığında hiçbir şey olmamış. Biz de bir mesaj vereceğiz, genç oyuncu tercini arttıracağız. Afrika Kupası’nda da başarılar diliyorum. Bunlar bizi oyuncularımız" şeklinde konuştu.

"Bazı oyunculara resmi teklif var"

Bazı futbolculara resmi teklifler geldiğini de açıklayan siyah-beyazlı yönetici, şunları söyledi:

"Beşiktaş coşkulu bir takımdır. Sahada koşar, mücadele eder. Beşiktaşlı olmak başka bir boyuttur. Bunları yaşatırsanız camia olarak yükselirsiniz. Bazı oyunculara resmi teklif var. Afrika kupası bizim için şans. İnşallah iyi oynarlar, orada bizi temsil edecekler. Bizde Beşiktaş’tan büyük futbolcu yok."

"Beşiktaş camiasının en kötü günlerinden biri ama umutsuz değiliz"

Samet Aybaba, kulübün içindeki, dışındaki değerleri oyuncu grubuna anlatacaklarına da değinerek, "Transfer yapacağız, altyapıya önem vereceğiz, plan yapacağız. Beşiktaş camiasının en kötü günlerinden biri ama umutsuz değiliz. Biz her şey doğru olsun diye mücadele ediyoruz. Her şeyin iyisini yapacağız. Transferin de iyisini yapacağız. Altyapıdan oyuncularla ilgili planlarımız var. Umutsuz değiliz, süreye ihtiyacımız var. Yeni sezonda artık Beşiktaş, bir takım şeyleri halletti, büyük takım ünvanının üzerine katarak geliyor diye konuşacağız. Akıllı, mantıklı, doğru planlayarak bu işleri çözmemiz lazım" açıklamasında bulundu.

Aybaba, ayrıca kamuoyunda konuşulan teknik direktör adaylarından çoğunun doğru olmadığını ve Başkan Hasan Arat’ın görüştüğü 2-3 teknik direktörün olduğunu, bunun yanında da 1.5 yıllık bir anlaşma planladıklarını sözlerine ekledi.

"Teknik direktör seçiminde direkt yetkili benim"

Kulübün mali durumunun ve teknik direktör seçiminde yetkilinin kim olduğunun sorulmasının ardından Samet Aybaba, "Teknik direktör seçiminde direkt yetkili benim. Ben başkamıza bilgileri veriyorum. O görüşmeleri yapıyor. Paramız var. Futbolu farklı yöneten kulüplerimiz var. Onlar nasıl yapılıyorsa biz de yaparız. Bu ülkede her şey yapılıyor. Beşiktaş olunca başka şeyler konuşuyorlar. Herkes masaya vuruyor, ’Yaparım, yaptım’ diyor. Beşiktaş olunca çok eleştiriliyor. Bizim camiamızı toparlamamız lazım. Her şeyi eleştirmeyelim. Olanaklarımız çok geniş. Hiç feda dönemi gibi değil. Bu dönem başka dönem. Başkanımızın vizyonunu biliyorsunuz. Her şeyin en iyisini yapacağız" diye konuştu.

"Kadroyu size göstersem kaçarsınız"

Hangi bölgelere transfer düşündüklerini söyleyen Aybaba, "Bölge değil de tüm takım olarak bakıyoruz. Beşiktaş için çalışıyoruz. Kadroyu size göstersem kaçarsınız. Esas bu kadro planlaması nasıl yapıldı, bunu konuşmak lazım. Bu fiyatlara bu kadro nasıl yapıldı, Afrika Kupası’na rağmen bu transferle nasıl yapıldı bunu irdelemek lazım. Planımız 1.5 seneyi kapsayan oyuncu bulabilmek. Genç oyuncu tiplemesi yok. Onu altyapıdan sağlayacağız. Kiralık oyuncu düşünmüyoruz. Daha çabuk bir organizasyon yapmak istiyoruz."

"Türkiye Kupası’nı hedefliyoruz"

Bu sezonki net hedeflerinin Türkiye Kupası olduğunu vurgulayan Samet Aybaba, "Özel prim sistemi planladım onun için. Başkanımızla konuşacağız. Birinci hedefimiz o. İkinci hedefimiz UEFA’ya katılacak bir sıralama yakalanması. Ama kupa birinci hedefimiz. Özel başka şeyler uygulayacağız" dedi.

"Şenol Güneş’in buna katkısı olduysa tabii ki eleştiririz"

Sezon başı kadro planlamasında Teknik Direktör Şenol Güneş’in payını ne şekilde gördükleriyle alakalı yönetilen bir soruya Aybaba, "Şenol hoca bu takımın transferlerinde direkt katkısı olduysa tabii ki eleştiririz. Nasıl ki şampiyon olduğunda takdir edip, inanılmaz şeyler söylüyorsak, bu kadro planlamasında katkısı varsa eleştiririz. Doğru yapılan şeyleri takdir ediyorsak, yanlışları da eleştireceğiz" şeklinde cevap verdi.

"Bizim istediğimiz oyuncu tipleriyle ilgili sorun çıkıyor"

Devre arası transfer döneminde lider oyuncu bulmanın kolay olmadığına da değinen Samet Aybaba, "Bakıyoruz. Bizim istediğimiz oyuncu tipleriyle ilgili sorun çıkıyor. Kulüpleri vermek istemiyor. Onların vermek istediğini biz almak istemiyoruz. Böyle sorunlar ortaya çıkıyor" açıklamasını yaptı.

Aybaba, mevcut görevdeyken teknik direktörlük yapma gibi düşüncesinin bulunmadığına dikkat çekerek, "Sahayla ilgili hiçbir düşüncem yok. Bunu kendime saygısızlık addederim" dedi.

Chelsea ve Paris Saint-Germain ile transfer görüşmeleri yaptıklarını ancak bir sonuca varamadıklarını aktaran Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, "Onların verdiği, bizim istediğimiz oyuncularla ilgili anlaşamadık. Devre arası olmasa da sezon başında mutlaka bir şeyler çıkacaktır" diye konuştu.

"Ben Quaresma’yı hiç görmedim"

2012-2013 sezonunda Beşiktaş’ta teknik direktörlük yaptığı dönemde Ricardo Quaresma’nın kendisinin isteğiyle gönderildiğine dair çıkan haberlerin doğru olmadığına ifade eden Samet Aybaba, "Ben Quaresma’yı hiç görmedim. Samet hoca gönderdi dediler. Takım toparlandığında başkana gittim. ’Başkanım takım iyi, bir şeyler olacak, heyecanımız var, Quaresma’yı alalım’ dedim. Başkan istemedi. Sonra tek sorumlu ben oldum. Hala küçük çocuklar gelip, ’Quaresma’yı alın’ diyorlar. Çok iyi oyuncuydu" diyerek sözlerini tamamladı.