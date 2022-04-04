Samet Demir son yolculuğuna uğurlandı.
Dün Silivri'de geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybeden 16 yaşındaki Samet Demir, sevenlerinin gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y
Geçirdiği elim bir trafik kaza sonrası hayatını kaybeden 16 yaşında Samet Demir, bugün öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazı sonrasında Terazidere 25.sokakta bulunan evine son kez getirilerek helallik alındı. Demir, sevenlerinin gözyaşları eşliğinde Habipler Yayla mezarlığında ebedi istirahatgahına tevdi edildi.
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