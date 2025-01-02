Sami Barlas, AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı Görevine atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’e teşekkürlerini ileten Barlas, Silivri’nin geleceği için canla başla çalışacağını belirtti.

AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı görevini üstlenen Sami Barlas, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu kutlu davanın bir neferi olarak, Silivri’nin ihtiyaçlarını daha iyi anlamak, çözüm üretmek ve ilçemizi hak ettiği hizmetlerle buluşturmak için canla başla çalışacağım. Bu süreçte birlik ve beraberlik içinde hareket ederek Silivri’yi daha güzel bir geleceğe taşımak en büyük hedefimiz olacak.”

Barlas, kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, ayrıca AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’e teşekkür ederek, Silivri’deki yeni dönemde ilçeye değer katmak için yoğun bir çalışma içerisinde olacağını ifade etti.

Görevi devralacağı Ekrem Pamuk’a ve ilçe teşkilatına katkılarından dolayı teşekkür eden Barlas, yeni dönemin Silivri ve İstanbul için hayırlı olmasını temenni etti.