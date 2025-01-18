Sami Barlas, AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı Görevine Seçildi

AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı 8. Olağan Kongresi'nde Sami Barlas, Silivri halkına hizmet etme kararlılığını vurgulayarak ilçe başkanlığı görevine seçildi. Yeni yönetim kurulu üyeleri de belirlendi.

Sami Barlas, AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı Görevine Seçildi
TAKİP ET Google News ile Takip Et

AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı 8. Olağan Kongresi, parti mensuplarının katılımıyla coşkulu bir şekilde gerçekleştirildi. Kongrede yapılan seçimle, Sami Barlas ilçe başkanlığı görevine getirildi.  

Sami Barlas, kongrede yaptığı konuşmada, geçmişte AK Parti bayrağını onur ve gururla taşıyan ve ebediyete intikal eden tüm dava arkadaşlarına rahmet diledi. Barlas, “Bu zamana kadar aldığımız her nefeste Silivri’mize ve hemşehrilerimize hizmet etmek temel gayemiz olmuştur” diyerek, hizmet aşkıyla yola çıktığını ifade etti.  

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde AK Parti’nin, mazlumların sesi ve Türkiye Yüzyılı hedefinin taşıyıcısı olduğuna dikkat çeken Barlas, “Silivri’nin güzel insanlarıyla gönül köprülerimizi daha da güçlendireceğiz. Çocuklarımız, gençlerimiz ve hayallerini gerçekleştirmeyi bekleyen herkes için çok çalışacağız” dedi.  

Kongreye; AK Parti Genel Başkan Yardımcıları, İl Başkanları, Milletvekilleri, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, geçmiş dönem belediye başkanları, gençlik ve kadın kolları başkanları, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, STK başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.  

Kongre sonucunda belirlenen AK Parti Silivri İlçe Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:  
Asil Üyeler:
1. Ahmet Köprüloğlu  
2. Atacan Özdemir  
3. Ayfer Uçar Dağgül  
4. Erdem Büyükkaraca  
5. Ertan Özkök  
6. Gürkan Güzdemir  
7. Fatih Kaya  
8. Fatih Maşalacı  
9. Hamza Pala  
10. Haşim İnbaşı  
11. İrem Naz Aslan Godollar  
12. İsmet Söylemez  
13. Kubilay Han  
14. Mahmut Kızıltaş  
15. Mesut Uygur  
16. Mustafa Çolakoğlu  
17. Nurcan Yıldırım  
18. Orhan Koç  
19. Osman Turan  
20. Ömer Kurtarmış  
21. Rıdvan Yaman  
22. Salih Karakan  
23. Salih Usta  
24. Sema Günaydın  
25. Yasin Daniş  
26. Yasin Gören  
27. Yeşim Çakır  
28. Yıldız Arslan Demirci  
29. Yunus Kurt  

Yedek Üyeler:
1. Özcan Öztürk  
2. Döndü Deniz Gökrem  
3. Tuna Çevik  
4. Yıldız Aydın Zık  
5. Burhan Şirinler  
6. Adem Öztürk  
7. Celal Kuş  
8. Cesim Zengin  
9. Merve Manavoğlu  
10. Coşkun Ağaçköylü  
11. Ömer Faruk Demirci  
12. Şenol Umuç  
13. Faruk Toyran  
14. Kamil Arat  
15. Saim Saykım  

İl Delegeleri:
Asil Üyeler:  
1. Ekrem Pamuk  
2. Şevnur Şahin  
3. Utku Kapucu  
4. Mutlu Bozoğlu  
5. Ender Gezici  
6. Rıfat Kutlu  
7. Ferhat Sakallı  
8. Vural Sönmez  
9. Sami Barlas  

Yedek Üyeler:  
1. Şeref Eroğlu  
2. Şaban Yaşar  
3. Hüsnü Yaşar Yalman  
4. Yusuf Köroğlu  
5. Ali Güçlü  

Sami Barlas, destek veren tüm katılımcılara teşekkür ederek konuşmasını, “Allah yolumuzu açık, gayretimizi makbul eylesin. Rabbim yar ve yardımcımız olsun” sözleriyle tamamladı.