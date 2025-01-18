Sami Barlas, AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı Görevine Seçildi
AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı 8. Olağan Kongresi'nde Sami Barlas, Silivri halkına hizmet etme kararlılığını vurgulayarak ilçe başkanlığı görevine seçildi. Yeni yönetim kurulu üyeleri de belirlendi.
AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı 8. Olağan Kongresi, parti mensuplarının katılımıyla coşkulu bir şekilde gerçekleştirildi. Kongrede yapılan seçimle, Sami Barlas ilçe başkanlığı görevine getirildi.
Sami Barlas, kongrede yaptığı konuşmada, geçmişte AK Parti bayrağını onur ve gururla taşıyan ve ebediyete intikal eden tüm dava arkadaşlarına rahmet diledi. Barlas, “Bu zamana kadar aldığımız her nefeste Silivri’mize ve hemşehrilerimize hizmet etmek temel gayemiz olmuştur” diyerek, hizmet aşkıyla yola çıktığını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde AK Parti’nin, mazlumların sesi ve Türkiye Yüzyılı hedefinin taşıyıcısı olduğuna dikkat çeken Barlas, “Silivri’nin güzel insanlarıyla gönül köprülerimizi daha da güçlendireceğiz. Çocuklarımız, gençlerimiz ve hayallerini gerçekleştirmeyi bekleyen herkes için çok çalışacağız” dedi.
Kongreye; AK Parti Genel Başkan Yardımcıları, İl Başkanları, Milletvekilleri, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, geçmiş dönem belediye başkanları, gençlik ve kadın kolları başkanları, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, STK başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kongre sonucunda belirlenen AK Parti Silivri İlçe Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:
Asil Üyeler:
1. Ahmet Köprüloğlu
2. Atacan Özdemir
3. Ayfer Uçar Dağgül
4. Erdem Büyükkaraca
5. Ertan Özkök
6. Gürkan Güzdemir
7. Fatih Kaya
8. Fatih Maşalacı
9. Hamza Pala
10. Haşim İnbaşı
11. İrem Naz Aslan Godollar
12. İsmet Söylemez
13. Kubilay Han
14. Mahmut Kızıltaş
15. Mesut Uygur
16. Mustafa Çolakoğlu
17. Nurcan Yıldırım
18. Orhan Koç
19. Osman Turan
20. Ömer Kurtarmış
21. Rıdvan Yaman
22. Salih Karakan
23. Salih Usta
24. Sema Günaydın
25. Yasin Daniş
26. Yasin Gören
27. Yeşim Çakır
28. Yıldız Arslan Demirci
29. Yunus Kurt
Yedek Üyeler:
1. Özcan Öztürk
2. Döndü Deniz Gökrem
3. Tuna Çevik
4. Yıldız Aydın Zık
5. Burhan Şirinler
6. Adem Öztürk
7. Celal Kuş
8. Cesim Zengin
9. Merve Manavoğlu
10. Coşkun Ağaçköylü
11. Ömer Faruk Demirci
12. Şenol Umuç
13. Faruk Toyran
14. Kamil Arat
15. Saim Saykım
İl Delegeleri:
Asil Üyeler:
1. Ekrem Pamuk
2. Şevnur Şahin
3. Utku Kapucu
4. Mutlu Bozoğlu
5. Ender Gezici
6. Rıfat Kutlu
7. Ferhat Sakallı
8. Vural Sönmez
9. Sami Barlas
Yedek Üyeler:
1. Şeref Eroğlu
2. Şaban Yaşar
3. Hüsnü Yaşar Yalman
4. Yusuf Köroğlu
5. Ali Güçlü
Sami Barlas, destek veren tüm katılımcılara teşekkür ederek konuşmasını, “Allah yolumuzu açık, gayretimizi makbul eylesin. Rabbim yar ve yardımcımız olsun” sözleriyle tamamladı.