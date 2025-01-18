Sami Barlas, AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı Görevine Seçildi

AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı 8. Olağan Kongresi, parti mensuplarının katılımıyla coşkulu bir şekilde gerçekleştirildi. Kongrede yapılan seçimle, Sami Barlas ilçe başkanlığı görevine getirildi.

Sami Barlas, kongrede yaptığı konuşmada, geçmişte AK Parti bayrağını onur ve gururla taşıyan ve ebediyete intikal eden tüm dava arkadaşlarına rahmet diledi. Barlas, “Bu zamana kadar aldığımız her nefeste Silivri’mize ve hemşehrilerimize hizmet etmek temel gayemiz olmuştur” diyerek, hizmet aşkıyla yola çıktığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde AK Parti’nin, mazlumların sesi ve Türkiye Yüzyılı hedefinin taşıyıcısı olduğuna dikkat çeken Barlas, “Silivri’nin güzel insanlarıyla gönül köprülerimizi daha da güçlendireceğiz. Çocuklarımız, gençlerimiz ve hayallerini gerçekleştirmeyi bekleyen herkes için çok çalışacağız” dedi.

Kongreye; AK Parti Genel Başkan Yardımcıları, İl Başkanları, Milletvekilleri, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, geçmiş dönem belediye başkanları, gençlik ve kadın kolları başkanları, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, STK başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kongre sonucunda belirlenen AK Parti Silivri İlçe Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Asil Üyeler:

1. Ahmet Köprüloğlu

2. Atacan Özdemir

3. Ayfer Uçar Dağgül

4. Erdem Büyükkaraca

5. Ertan Özkök

6. Gürkan Güzdemir

7. Fatih Kaya

8. Fatih Maşalacı

9. Hamza Pala

10. Haşim İnbaşı

11. İrem Naz Aslan Godollar

12. İsmet Söylemez

13. Kubilay Han

14. Mahmut Kızıltaş

15. Mesut Uygur

16. Mustafa Çolakoğlu

17. Nurcan Yıldırım

18. Orhan Koç

19. Osman Turan

20. Ömer Kurtarmış

21. Rıdvan Yaman

22. Salih Karakan

23. Salih Usta

24. Sema Günaydın

25. Yasin Daniş

26. Yasin Gören

27. Yeşim Çakır

28. Yıldız Arslan Demirci

29. Yunus Kurt

Yedek Üyeler:

1. Özcan Öztürk

2. Döndü Deniz Gökrem

3. Tuna Çevik

4. Yıldız Aydın Zık

5. Burhan Şirinler

6. Adem Öztürk

7. Celal Kuş

8. Cesim Zengin

9. Merve Manavoğlu

10. Coşkun Ağaçköylü

11. Ömer Faruk Demirci

12. Şenol Umuç

13. Faruk Toyran

14. Kamil Arat

15. Saim Saykım

İl Delegeleri:

Asil Üyeler:

1. Ekrem Pamuk

2. Şevnur Şahin

3. Utku Kapucu

4. Mutlu Bozoğlu

5. Ender Gezici

6. Rıfat Kutlu

7. Ferhat Sakallı

8. Vural Sönmez

9. Sami Barlas

Yedek Üyeler:

1. Şeref Eroğlu

2. Şaban Yaşar

3. Hüsnü Yaşar Yalman

4. Yusuf Köroğlu

5. Ali Güçlü

Sami Barlas, destek veren tüm katılımcılara teşekkür ederek konuşmasını, “Allah yolumuzu açık, gayretimizi makbul eylesin. Rabbim yar ve yardımcımız olsun” sözleriyle tamamladı.