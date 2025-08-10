Sami Barlas, Kadın Emeği Panayırında Üreticilerle Buluştu

Evim Atölyem Sanatı ve Kadın Emeğini Geliştirme Derneği tarafından düzenlenen panayır, ilçede kadın emeğini görünür kılan ve üretimi destekleyen önemli bir etkinlik olarak dikkat çekti.

Kadın Üreticilere Destek

AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas, Kadın Kolları Başkanı Fatma Karakoç Meto ve teşkilat mensuplarıyla birlikte panayırı ziyaret etti. Ziyarette kadınların el emeği göz nuru ürünlerini tek tek inceleyen Barlas, üretim süreçleri hakkında da bilgi aldı.

“Emeğin ve Üretimin Yanındayız”

Panayırda konuşan Başkan Barlas, “Emek veren, üreten ve katkı sunan tüm kadınlarımıza teşekkür ediyorum. Kadınlarımızın üretim gücünü desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını teşvik eden etkinlik, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.