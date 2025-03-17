Sami Barlas'tan 18 Mart Çanakkale Zaferi Mesajı: 'Bu Cennet Vatanı Daha Güçlü Yarınlara Taşıyacağız'

Başkan Barlas, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"18 Mart 1915, vatan sevgisinin ve iman gücünün en büyük nişanelerinden biridir. Çanakkale Zaferi, milletimizin azim, fedakârlık ve kararlılıkla neler başarabileceğinin en büyük kanıtıdır. Bu eşsiz zaferin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Vatanın emanetini gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde taşımanın önemine değinen Barlas, Çanakkale ruhunun geçmişte olduğu gibi bugün de yol göstermeye devam edeceğini vurguladı.

"Bu cennet vatanı, birlik ve beraberlik içinde daha güçlü yarınlara taşımak hepimizin en büyük sorumluluğudur. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümünü kutluyor, aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum."